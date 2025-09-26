Νικολά Σαρκοζί: Η Liberation έβαλε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας πίσω από τα κάγκελα ενός κελιού

Μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί σε 5 χρόνια φυλάκισης, η Liberation στο πρωτοσέλιδο της έβαλε τον πρώην πρόεδρο πίσω από κάγκελα κελιού.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον τότε Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι. Οι υπεύθυνοι της Liberation χρησιμοποίησαν την έκφραση «Η φυλακή» στα γαλλικά προκειμένου να δώσουν την εντύπωση ότι ο Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται πίσω από κάγκελα κελιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί θα μάθει στις 13 Οκτωβρίου το χρονικό διάστημα και την ημερομηνία που θα οδηγηθεί στη φυλακή. "LA TAULE" : L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui passera quoi qu'il en soit par la case prison, en Une de Libération ce vendredi. pic.twitter.com/d7TMoJkIP7— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 25, 2025

Το σκεπτικό της απόφασης

Ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Νικολά Σαρκοζί: “Απίστευτη αδικία”

O ίδιος ο Σαρκοζί μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της ποινής του, χαρακτήρισε την απόφαση ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».

Τόνισε ότι αθωώθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και κρίθηκε ένοχος μόνο για «εγκληματική συνωμοσία» με τους συνεργάτες του

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με ψηλά το κεφάλι», είπε και πρόσθεσε: «Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Χαρακτήρισε, τέλος, ως «απίστευτη αδικία» την ετυμηγορία του δικαστηρίου δηλώνοντας ότι παραμένει πεπεισμένος για την αθωότητά του και θα ασκήσει έφεση.