Νικόλα Σαρκοζί: Ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι

Ένοχος για εγκληματική οργάνωση κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικόλα Σαρκοζί, για την υπόθεση Καντάφι.

Σύμφωνα με τα μέσα της Γαλλίας, ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, για τα έτη 2005 και 2007, ενώ αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το 2005 – οπότε ο Σαρκοζί ήταν υπουργός των κυβερνήσεων του Ζακ Σιράκ – κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στη Λιβύη συναντήθηκε με τον Καντάφι, ο οποίος τότε προσπαθούσε να εξέλθει από το καθεστώς της διεθνούς διπλωματικής απομόνωσης, και του υποσχέθηκε ότι η Γαλλία θα τον βοηθήσει αν ο ίδιος καταφέρει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2007. Προς το σκοπό αυτό ο Σαρκοζί ζήτησε από τον Καντάφι να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία με ένα ποσό που σήμερα εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ύπαρξη μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στο Σαρκοζί και στο Καντάφι επιβεβαίωσαν κατά καιρούς τόσο ο γιος του Καντάφι Σαϊφ αλ Ισλάμ, όσο κι άλλοι αξιωματούχοι της Λιβύης. Η γαλλική δικαιοσύνη άρχισε να ασχολείται με την υπόθεση το 2012, δηλαδή λίγο μετά τη λήξη της θητείας του Νικολά Σαρκοζί στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας και περίπου ένα χρόνο και μετά τον θάνατο του Καντάφι, ο οποίος ως γνωστόν σκοτώθηκε το 2011.

Στην τρίμηνης διάρκειας δίκης στο Παρίσι, η εισαγγελία έκανε λόγο για μια «συμφωνία διαφθοράς» μεταξύ του Σαρκοζί και του λιβυκού καθεστώτος υποστηρίζοντας ότι μεσάζοντες παρέδωσαν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε κτίρια υπουργείων στη γαλλική πρωτεύουσα για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεδρική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Υπενθυμίζεται πως η Οικονομική Εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή επταετούς κάθειρξης και πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ στον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με 12 άλλα άτομα -συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών της κυβέρνησής του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 70χρονος πολιτικός δικάζεται από τον περασμένο Ιανουάριο για πλήθος αδικημάτων που έχουν να κάνουν με απόκρυψη– υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων, παθητική διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση προεκλογική εκστρατεία και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος».

Πρόκειται για μία σκοτεινή συμφωνία στην οποία εμπλέκονται Λίβυοι κατάσκοποι, έναν καταδικασμένο τρομοκράτη, εμπόρους όπλων και ισχυρισμούς ότι ο Καντάφι παρείχε στην καμπάνια του Σαρκοζί πάνω από 50 εκατ. ευρώ για την προεκλογική του εκστρατεία τα οποία έστειλε στο Παρίσι με βαλίτσες.

Στο 555 σελίδων κατηγορητήριο τους οι γαλλικές δικαστικές αρχές αναφέρονται αναλυτικά στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η οποία θεωρήθηκε εξαιρετικά περίπλοκη και με πολλές «γκρίζες ζώνες».

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει ότι η υπόθεση αποτελεί πολιτική δίωξη.

Σημειώνεται πως είναι η πέμπτη φορά που ο Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται αντιμέτωπος με την γαλλική δικαιοσύνη μετά τη λήξη της θητείας του, το 2012, στην προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ είναι ο μόνος πρόεδρος της Γαλλίας που έχει ήδη τελεσιδίκως καταδικαστεί σε μια υπόθεση διαφθοράς, παράπλευρη αυτής για την οποία δικάζεται από σήμερα.