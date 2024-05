Ο Nick Pasqual συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας εναντίον της συντρόφου του. Ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της και την να την μαχαίρωσε.

Ειδικότερα, ο 34χρονος ηθοποιός φαίνεται να διέρρηξε το σπίτι της βραβευμένης μακιγιέρ Αλί Σεχόρν και έπειτα την μαχαίρωσε πολλές φορές, περίπου 20, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O