New York Times: Για αυτούς τους λόγους η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί το νέο σχέδιο των 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία

Να διαπιστώσουν τη στάση που θα κρατήσει η Ρωσία απέναντι στο νέο σχέδιο των 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία που αποκάλυψε την Τετάρτη 24/12 ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προσπαθούν οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με το σχέδιο αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος επιχείρησε να επαναφέρει τη διαπραγμάτευση σε πλαίσιο που περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο και έναν οδικό χάρτη ανοικοδόμησης της χώρας.

Στη Μόσχα ωστόσο, όπως γράφουν οι ΝΥΤ, η πρώτη αντίδραση που καταγράφεται είναι ότι το νέο ουκρανικό σχέδιο δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό από τo Κρεμλίνο που εμφανίζεται ενισχυμένο από τις εξελίξεις στο πεδίο και περιορισμένο από τη δυσκολία να «πουλήσει» στο εσωτερικό μια συμφωνία που δεν θα εκλαμβάνεται ως νίκη.

Είναι χαρακτηριστική η φράση «απόλυτη κοροϊδία» που χρησιμοποίησε ο αναλυτής διεθνών υποθέσεων Αλεξέι Ναούμοφ γράφοντας στο Telegram: «Αυτό είναι απόλυτη κοροϊδία. Η ιδέα είναι σαφής: Να το πλασάρουν στους Αμερικανούς ως “συμβιβασμό” και μετά να κατηγορήσουν τη Ρωσία για την αποτυχία του».

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εδώ και δύο χρόνια επιμένει σε δύο βασικούς όρους: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το υπόλοιπο των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και τον αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η θέση αυτή, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώθηκε και την περασμένη Παρασκευή στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου, κατά τη διάρκεια της οποίας είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κάνει κάποιες «παραχωρήσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η Μόσχα παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τον πόλεμο για να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντονέτσκ.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος αναλυτής Γκεόργκι Μποβτ φέρεται να εκτιμά ότι η πρόταση δεν λύνει το κεντρικό πρόβλημα των εδαφών και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, ενώ το Κίεβο — κατά το δημοσίευμα — θα προτιμούσε να τον λειτουργήσει από κοινού με τις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα παραθέτει, επίσης, την εκτίμηση ότι, παρότι η πλήρους κλίμακας εισβολή έχει υψηλό κόστος για την οικονομία και τον στρατό της Ρωσίας, το Κρεμλίνο θεωρεί ότι έχει ακόμη περισσότερα να κερδίσει συνεχίζοντας να πολεμά.

Σε επίπεδο διπλωματίας, το κείμενο υποστηρίζει ότι η Μόσχα έχει κίνητρο να παραμένει σε τροχιά διαπραγμάτευσης για να διατηρήσει λειτουργική σχέση με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει να χρεωθεί πλήρως την ευθύνη για τη συνέχιση της σύγκρουσης.