Νετανιάχου: Οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν θα ενταθούν εν μέσω «επώδυνων ημερών» στο εσωτερικό

Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα συνεχίσουν να εντείνονται, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα.

«Οι δυνάμεις μας χτυπούν τώρα την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες», λέει ο Νετανιάχου από την οροφή του αρχηγείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ.

«Ωστόσο, αυτές είναι οδυνηρές μέρες», είπε αναφερόμενος στις φονικές ιρανικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και το Μπέιτ Σεμές. «Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες και, εκ μέρους όλων εσάς, των πολιτών του Ισραήλ, στέλνω ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Ο Νετανιάχου δεν λέει ότι οι κοινές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ θα ρίξουν το καθεστώς, λέγοντας μόνο ότι «ο συνδυασμός δυνάμεων μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λαχταρούσα εδώ και 40 χρόνια – να χτυπήσουμε αποφασιστικά το τρομοκρατικό καθεστώς. Αυτό υποσχέθηκα – και αυτό θα κάνουμε».