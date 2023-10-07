Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ

Νετανιάχου: Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε (vid)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:44

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ. 

“Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται. Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε”. 

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απηύθυνε αντίστοιχο μήνυμα. Το Ισραήλ επιστράτευσε τους εφέδρους και ο Γκάλαντ δήλωσε ότι το «Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο». 

