Νετανιάχου: Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε (vid)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

“Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται. Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε”.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απηύθυνε αντίστοιχο μήνυμα. Το Ισραήλ επιστράτευσε τους εφέδρους και ο Γκάλαντ δήλωσε ότι το «Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

