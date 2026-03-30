Νέο βίντεο από τη σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι 67 επιβαίνοντες

Νέο βίντεο από τη σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον
Χρήστος Παπαδόπουλος

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο βίντεο από το αεροπορικό δυστύχημα με τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο, στις 29 Ιανουαρίου του 2025 πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, στον ποταμό Ποτόμακ.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με τους 64 επιβαίνοντες, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 2001. Μετά τη σύγκρουση, το αεροπλάνο και το ελικόπτερο έπεσαν στον ποταμό Ποτόμακ, με τους 67 επιβαίνοντες και των δύο αεροσκαφών να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Το αεροπλάνο της American Airlines συνετρίβη στον Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk, καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου, για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

ΔΙΕΘΝΗ

