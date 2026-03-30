Νέο βίντεο από τη σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο βίντεο από το αεροπορικό δυστύχημα με τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο, στις 29 Ιανουαρίου του 2025 πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, στον ποταμό Ποτόμακ.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με τους 64 επιβαίνοντες, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 2001. Μετά τη σύγκρουση, το αεροπλάνο και το ελικόπτερο έπεσαν στον ποταμό Ποτόμακ, με τους 67 επιβαίνοντες και των δύο αεροσκαφών να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

NEW footage of PSA Airlines CRJ700 colliding midair with a U.S. Army UH-60 Black Hawk near Ronald Reagan Washington National Airport over the Potomac River.



All 67 people died.



CRJ700 made a last-second nose-up pull about one second before impact, while the helicopter showed no… pic.twitter.com/9IkilOyXMC— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

Το αεροπλάνο της American Airlines συνετρίβη στον Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk, καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου, για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.