Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Νέο χτύπημα του Έλον Μασκ: Πολλοί πολιτικοί στην ΕΕ είναι προδότες

Νέο χτύπημα του Έλον Μασκ: Πολλοί πολιτικοί στην ΕΕ είναι προδότες
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Έλον Μασκ χτύπησε για μια ακόμη φορά καθώς με ανάρτησή του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας έχει ανοίξει «πόλεμο» ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατεία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» ανέφερε σε νέα ανάρτησή του στο Χ.

Στη συνέχεια, ο Έλον Μασκ ανέφερε παράλληλα ότι «τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Έλον Μασκ: Ζητά την κατάργησή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο X

Το Σάββατο 6/12 ο Έλον Μασκ είχε τονίσει ότι «η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμα πιο παράλογο!. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η αντίδρασή μας θα πρέπει να στοχεύσει όχι μόνο την ΕΕ, αλλά και τα άτομα που πήραν αυτή την απόφαση εναντίον μου».

Παράλληλα, ο Έλον Μασκ ανέφερε «η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

