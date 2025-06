Στο πιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται η σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με την προσοχή όλου του πλανήτη να είναι στραμμένη στον Τραμπ και τις επόμενες κινήσεις του.

Το πρωί της Πέμπτης 19/6, το Ιράν εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερη από τις τελευταίες επιθέσεις, σύμφωνα το Times of Israel.

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 20 πυραύλους κατά των εδαφών του Ισραήλ, ενώ χτυπήθηκε και το νοσοκομείο Soroka στη Μπερσέβα.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, η Magen David Adom, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ιρανικά πλήγματα σήμερα.



Σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκανε λόγο για «δύο ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση» καθώς και 30«ελαφρά τραυματίες», ενώ πρόσθεσε ότι οι ομάδες της Magen David Adom παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε “πολλούς τραυματίες σε διάφορα σημεία”.



Νωρίτερα, το νοσοκομείο Soroka στη Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, είχε ανακοινώσει ότι υπέστη «σοβαρές ζημιές» από πυραυλική επίθεση του Ιράν. Ιρανικά πλήγματα αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

Η στιγμή που ο πύραυλος χτυπά το νοσοκομείο:

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC