Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα παρά την εκεχειρία – 9 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που ισχύει εδώ και μια εβδομάδα, δεν έχει σταματήσει τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, σήμερα (18.10.2025) ανακτήθηκαν τα σώματα εννέα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή (17.10.2025), όταν ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου στη συνοικία Ζεϊτούν της Γάζας, το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους. Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ανέφερε ότι οι ομάδες Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να περισυλλέξουν τους εννέα μάρτυρες σε συντονισμό με το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εντόπισε ύποπτο όχημα που διέσχιζε την κίτρινη γραμμή», την περιοχή από την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας. Μετά από προειδοποιητικά πυρά, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την υποτιθέμενη απειλή, «ενεργώντας σύμφωνα με τη συμφωνία», όπως ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ενημέρωσε ότι το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστινίων, αυξάνοντας σε 135 τον αριθμό των σωμάτων που έχουν επαναπατριστεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Δευτέρα (13.10.2025). Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδίδει η Χαμάς στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές επιστρέφουν 15 σορούς Παλαιστινίων. Από τη Δευτέρα, η Χαμάς έχει παραδώσει στις ισραηλινές αρχές τις σορούς 10 Ισραηλινών ομήρων.