Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα της σορού του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που επέστρεψε η Χαμάς

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός “ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του”.

Military representatives notified the family of Eliyahu Margalit, 75, that his body was returned to Israel by Hamas last night, following his identification by forensic experts. pic.twitter.com/eophexIK4Y— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2025

Ο Ελιγιάχου Μαργκαλίτ σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη.

Στις 1 Δεκεμβρίου 2023, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο Μαργκαλίτ είχε σκοτωθεί και ότι η σορός του βρισκόταν στη Γάζα, βασιζόμενοι σε στοιχεία που συλλέχθηκαν και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

The IDF publishes an image from the short ceremony held upon receiving the body of hostage Eliyahu Margalit from Hamas last night. https://t.co/RNggzaFJST pic.twitter.com/kZ3MhTG5aO— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2025

Η κόρη του, Νίλι Μαργκαλίτ, 40 ετών, απήχθη επίσης στις 7 Οκτωβρίου και απελευθερώθηκε από τη Χαμάς στις 30 Νοεμβρίου. Ο Μαργκαλίτ άφησε πίσω τη σύζυγό του, τρία παιδιά και τρία εγγόνια. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Ελιγιάχου είχε φύγει νωρίς το πρωί του Σαββάτου για να ταΐσει τα αγαπημένα του άλογα στον στάβλο του κιμπούτς, τα οποία επίσης είχαν απαχθεί μαζί του.

Ο Μαργκαλίτ είχε την ευθύνη για πολλά χρόνια για τα βοοειδή του κιμπούτς. Μετά την επιστροφή της σορού του, 18 σοροί νεκρών αιχμαλώτων παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας από τις 28 που κρατούνταν εκεί κατά την έναρξη της τρέχουσας εκεχειρίας.