«Σκοτώσαμε όλους τους ηγέτες του Ιράν» είπε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ – Δεν κατονόμασε τον Αλί Χαμενεΐ

Στο γεγονός ότι ο IDF εξάλειψε την αμυντική ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος στάθηκε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.

Ωστόσο ανάμεσα στα ονόματα που έδωσε στη δημοσιότητα δεν ήταν μέσα αυτό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μην επιβεβαιώνοντας ακόμη τα όσα αναφέρουν τα ισραηλινά δημοσιεύματα, ότι έχει εντοπιστεί η σορός του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Νωρίτερα σήμερα (Σάββατο), εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση ακριβών πληροφοριών του IDF, έπληξαν εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους που ανήκαν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς σε όλο το Ιράν.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με προληπτικό χτύπημα, αφού ο IDF εντόπισε αρκετές τοποθεσίες σε όλη την Τεχεράνη όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού αμυντικού κατεστημένου.

Μπορεί τώρα να επιβεβαιωθεί ότι μεταξύ των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, οι ακόλουθοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν από τον IDF κατά την εναρκτήρια επίθεση:

Ali Shamkhani – Γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένας από τους ηγέτες των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την ιρανική ασφάλεια και προσωπικός σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη, Ali Khamenei, για θέματα ασφαλείας.

Mohammad Pakpour – Διοικητής του IRGC από την Επιχείρηση «Rising Lion» και ένας από τους ηγέτες του σχεδίου «καταστροφής του Ισραήλ». Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Pakour διοικούσε την κύρια στρατιωτική δύναμη του Ιράν και ήταν υπεύθυνος για την ενεργοποίηση των στρατηγικών συστοιχιών πυρός εναντίον του Ισραήλ, καθώς και για την υποστήριξη και καθοδήγηση Ιρανών πληρεξουσίων. Ο Pakpour ηγήθηκε επίσης της βίαιης καταστολής Ιρανών διαδηλωτών τον τελευταίο μήνα.

Σαλέχ Ασαντί – Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της διοίκησης έκτακτης ανάγκης Khatam al-Anbiya και ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της Ανώτατης Διοίκησης των Ιρανικών Δυνάμεων. Στο ρόλο του, ο Ασαντί συμμετείχε στον σχεδιασμό της ιρανικής στρατηγικής κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ασαντί συμμετείχε ενεργά στο σχέδιο του ιρανικού καθεστώτος να καταστρέψει το Κράτος του Ισραήλ.

Μοχάμεντ Σιράζι – Επικεφαλής του Στρατιωτικού Γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από το 1989. Στο ρόλο του, ο Σιράζι ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις μεταξύ των ανώτερων διοικητών των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Ανώτατου Ηγέτη και ήταν σημαντικός παράγοντας εντός της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Αζίζ Νασιρζαντέχ – Υπουργός Άμυνας του Ιράν. Υπηρέτησε σε διάφορους βασικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή της Ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως Υπουργός Άμυνας, ο Νασιρζαντέχ ήταν υπεύθυνος για τις στρατιωτικές βιομηχανίες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πυραύλων εδάφους-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς και όπλων που μεταβιβάζονταν σε ιρανούς πληρεξούσιους, καθώς και του Οργανισμού SPND, ο οποίος προώθησε έργα που σχετίζονται με πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα.

Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν – Πρόεδρος του Οργανισμού SPND, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια προώθησε έργα σχετικά με πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα. Ο Αμελιάν ήταν μια βετεράνος προσωπικότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ρεζά Μοζαφαρί-Νία – Πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού SPND, ο οποίος είχε προωθήσει τις προσπάθειες παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Επί του παρόντος, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιτίθεται σε όλο το Ιράν, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες των IDF και σε συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να προστατεύσει το Κράτος του Ισραήλ και τον περιφερειακό συνασπισμό. Οι IDF θα συνεχίσουν να λειτουργούν εναντίον όλων όσων επιχειρούν να βλάψουν την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ.