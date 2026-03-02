Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άρχισαν να πλήττουν «τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο».

«Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, καθώς μεγάλα σύννεφα καπνού υψώνονταν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο IDF με ανακοίνωση του χτύπησε και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χουσεΐν Μακλάντ, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

«Τα τελευταία χρόνια, ο Μακλάντ κατείχε μια σειρά από θέσεις στην υπηρεσία πληροφοριών της Χεζμπολάχ και διορίστηκε σε αυτή τη θέση μετά την εξόντωση του προκατόχου του, Χουσεΐν Χαζίμα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Βόρειες Βέλη», μαζί με τον επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της οργάνωσης, Χασέμ Σαφιέντίν.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της εικόνας πληροφοριών χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να παρέχει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτιμήσεις πληροφοριών σχετικά με τις δυνάμεις του IDF και το κράτος του Ισραήλ. Επίσης, συνεργαζόταν στενά με ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ που σχεδίαζαν και προωθούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του.

Η υπηρεσία πληροφοριών είναι ο κύριος φορέας πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της εικόνας πληροφοριών σχετικά με το κράτος του Ισραήλ και το IDF. Η κεντρική υπηρεσία καθοδηγεί και διευθύνει τις δραστηριότητες πληροφοριών της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και συγκεντρώνει τις στρατηγικές δυνατότητες συλλογής πληροφοριών της οργάνωσης.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επέλεξε να ενταχθεί στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της επίθεσής της κατά του Κράτους του Ισραήλ.

Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και να αποτρέπει οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.