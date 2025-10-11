Νέα Ζηλανδία: Βουλευτές Μαόρι χόρεψαν Χάκα και “πάγωσαν” το κοινοβούλιο – Δείτε το απίστευτο βίντεο

Παγωμάρα επικράτησε στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας όταν βουλευτές Μαόρι χόρεψαν Χάκα υποχρεώνοντας τον πρόεδρο της Βουλής να διακόψει την συνεδρίαση.

Ο χορός ξεκίνησε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ομιλίας της βουλευτή του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας, οι βουλευτές και τα μέλη των κομμάτων τους πρέπει να πάρουν άδεια πριν να χορέψουν ή να τραγουδήσουν στην ολομέλεια.

Watch the moment the haka brought parliament to a halt in New Zealand.



The newest MP from the Maori Party, Oriini Kaipara, finished her maiden speech and the people in the public gallery broke out into a Haka, a traditional Maori dance.



⬇️ pic.twitter.com/qGkFKyrBCy— Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Στην αρχή ο ο πρόεδρος της Βουλής, Gerry Brownlee ανακάλεσε του βουλευτές στην τάξη, όμως στην συνέχεια διέκοψε την συνεδρίαση.