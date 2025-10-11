Νέα Ζηλανδία: Βουλευτές Μαόρι χόρεψαν Χάκα και “πάγωσαν” το κοινοβούλιο – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Την αρχή έκανε η βουλευτής του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara
Παγωμάρα επικράτησε στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας όταν βουλευτές Μαόρι χόρεψαν Χάκα υποχρεώνοντας τον πρόεδρο της Βουλής να διακόψει την συνεδρίαση.
Ο χορός ξεκίνησε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ομιλίας της βουλευτή του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας, οι βουλευτές και τα μέλη των κομμάτων τους πρέπει να πάρουν άδεια πριν να χορέψουν ή να τραγουδήσουν στην ολομέλεια.
Στην αρχή ο ο πρόεδρος της Βουλής, Gerry Brownlee ανακάλεσε του βουλευτές στην τάξη, όμως στην συνέχεια διέκοψε την συνεδρίαση.
