Νέα Ζηλανδία: Φάλαινες πιλότοι ξεβράστηκαν νεκρές σε απομακρυσμένη παραλία

Νεκρές ξεβράστηκαν την Πέμπτη (08/01) έξι φάλαινες σε μία απομακρυσμένη παραλία στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Εθελοντές έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να διασώσουν και να επιστρέψουν στη θάλασσα άλλες 15 που είναι ακόμα ζωντανές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, στην ακτή Farewell Spit της Νέας Ζηλανδίας, ξεβράστηκαν περίπου 55 φάλαινες – πιλότοι, με τις περισσότερες να κατάφεραν να επιστρέψουν στη θάλασσα. Όμως 15 από αυτές παραμένουν διασκορπισμένες και αβοήθητες μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον.

Σε βίντεο της μη – κερδοσκοπικής οργάνωσης «Project Jonah» φαίνονται οι εθελοντές να ρίχνουν κουβάδες με νερό στις φάλαινες ώστε να τις κρατήσουν δροσερές.

«Όταν έρθει η παλίρροια, θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να συγκεντρώσουμε αυτές τις φάλαινες και στη συνέχεια να τις μεταφέρουμε σε βαθύτερα νερά», δήλωσε η Louisa Hawkes από το Project Jonah.

Οι φάλαινες-πιλότοι είναι πολύ κοινωνικά ζώα και έχουν ένα φυσικό ένστικτο να προσέχουν το ένα το άλλο.

Οι εθελοντές ελπίζουν να συγκεντρώσουν τις 15 φάλαινες που έχουν ξεβραστεί σε μια «ωραία, σφιχτή ομάδα» για να τις βοηθήσουν να ξαναγνωριστούν μεταξύ τους και να κολυμπήσουν μαζί, είπε η Hawkes.

Θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τις φάλαινες στη θάλασσα σήμερα το απόγευμα, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. «Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά πριν η παλίρροια αλλάξει και πέσει ξανά», τόνισε η Hawkes.

Η ομάδα καλεί εθελοντές να βοηθήσουν στην επαναφορά των φαλαινών στη θάλασσα.