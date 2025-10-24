Νέα παρέμβαση Ερντογάν – Αστυνομική επιχείρηση σε αντιπολιτευόμενο κανάλι, συνελήφθη ο διευθυντής (Βίντεο)

Στόχος της αστυνομίας της Τουρκίας έγινε το αντιπολιτευόμενο κανάλι TELE1 το πρωί της Παρασκευής (24/10) που οδήγησε στη σύλληψη του διευθυντή του καναλιού.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης του ΣΚΑΪ, η τουρκική αστυνομία πραγματοποιεί επιχείρηση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο TELE1. Παράλληλα, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και υπέρ ξένων υπηρεσιών.

Gökhan Kayış: "11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV'de arama yapılıyor." pic.twitter.com/6G6v0oUDtk— Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Hurriyet», η αστυνομία ψάχνει στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον διευθυντή του TELE1 και με άλλα μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας, και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019 οπότε είχε νικήσει ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.