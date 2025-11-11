Νέα γκάφα του BBC: Αποκάλεσαν «Κέιτ Μίντλετον» την πριγκίπισσα της Ουαλίας σε live μετάδοση

Το BBC βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, αυτή τη φορά λόγω μιας γκάφας κατά την απευθείας μετάδοση της τελετής μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, παραβρέθηκε στην εκδήλωση για να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος που κάλυπτε το γεγονός αναφέρθηκε σε εκείνη με το πολιτικό της όνομα, αντί να χρησιμοποιήσει τον επίσημο τίτλο της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους τηλεθεατές.

Η 43χρονη πριγκίπισσα εμφανίστηκε φορώντας ένα επιβλητικό, ολόμαυρο σύνολο και συμμετείχε στην τελετή μαζί με βετεράνους, οικογένειες στρατιωτικών και ανώτερους αξιωματούχους. Οι θαυμαστές που παρακολουθούσαν από το σπίτι εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους στα social media, χαρακτηρίζοντας την αναφορά «ασεβή» και «απαράδεκτη». 😎 First Princess of Wales moved into hers 'forever home' far away from Prince William. Now is mentioned on BBC TV only as Kate Middleton…pic.twitter.com/9hZ2nwYYPY https://t.co/FO8kQ07lj6 November 11, 2025

Όπως επισήμαναν, η χρήση του πατρικού ονόματος υποβάθμιζε τη σημασία της στιγμής, αφού από τη στιγμή που εισήλθε στη βασιλική οικογένεια η Κέιτ φέρει μόνο τον βασιλικό της τίτλο. Μάλιστα, από τα Ανάκτορα έχει ξεκαθαριστεί ότι ούτε το «Κέιτ» είναι αποδεκτό, καθώς το βαφτιστικό της όνομα είναι Κάθριν.

Πολλοί τηλεθεατές υπενθύμισαν ότι περισσότερο από δέκα χρόνια μετά τον γάμο της και δύο χρόνια αφότου απέκτησε τον τίτλο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, το BBC «θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα». Κάποιοι σχολίασαν ότι η επανειλημμένη αναφορά στο πατρικό όνομα έδειχνε έλλειψη σεβασμού, ιδίως δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.

Σημειώνεται ότι η γκάφα έρχεται λίγες μέρες μετά τη μονταρισμένη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που είχε προκαλέσει δύο παραιτήσεις και κρίση στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Οι χρήστες του X δεν έκρυψαν την οργή τους, με σχόλια όπως: «Ποιος ανίδεος αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;» και «Απαράδεκτο! Κάποιος να ενημερώσει τη ρεπόρτερ σας».

Η γκάφα αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη επαγγελματικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων του BBC και τη σημασία του σεβασμού στους βασιλικούς τίτλους κατά την κάλυψη επίσημων τελετών.