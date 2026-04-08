Νέα «επίθεση» Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς το ΝΑΤΟ για τις κινήσεις του στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τετάρτη, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε να μοιραστεί ένα άμεσο απόσπασμα από τον πρόεδρο για το ΝΑΤΟ: «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».
Είπε ότι ο Τραμπ προσβλέπει σε ειλικρινείς συνομιλίες με τον Ρούτε και ότι πιθανότατα θα συζητηθεί η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.
«Είναι κάτι που έχει συζητήσει ο πρόεδρος και νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα συζητήσει σε μερικές ώρες με τον Γενικό Γραμματέα Ρούτε», είπε.
