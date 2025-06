Νέα επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας 16/6 το Ιράν προς το Ισραήλ όπως ανακοίνωσε χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους αλλά και drones.

Συγκεκριμένα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με στόχο το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα. Μάλιστα, από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε πως κατέρριψε κάποια από τα drones.

A drone was shot down by the air defense, following the drone intrusion alerts between 23:24 and 23:25 in Ramat Magshimim, Nov, and Haspin. https://t.co/N4lOezZCCR