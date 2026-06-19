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ΔΙΕΘΝΗ

Νέα χτυπήματα της Ουκρανίας σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία (Βίντεο)

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

Νέα χτυπήματα της Ουκρανίας σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία (Βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:28

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.

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Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.

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