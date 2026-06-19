Νέα χτυπήματα της Ουκρανίας σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία (Βίντεο)

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.

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🇺🇦🎯 A subunit of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, MiddleStrike Ballista, has disabled the railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Razdolnoye with strikes carried out by FP-2 type kamikaze drones.

⁰This successful strike further disrupts Russian… pic.twitter.com/4O8XDGHzFl— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 19, 2026

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.