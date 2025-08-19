Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΝΑΤΟ: Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων συναντώνται την Τετάρτη για το Ουκρανικό

Θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

ΝΑΤΟ: Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων συναντώνται την Τετάρτη για το Ουκρανικό
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη για να συζητήσουν για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κείν, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν. Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ συγκάλεσε τακτική συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών γενικών επιτελείων, όπως τη χαρακτήρισε η πηγή.

Ένας διαφορετικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ Αλέξους Γκρινκέβιτς θα ενημερώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

