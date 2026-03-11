«Να προσέχεις και χτύπα σκληρά» – Η συνομιλία πιλότων των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ιράν (Βίντεο)

Μέρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς πιλότους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ιράν παρουσίασε ο IDF.

Συγκεκριμένα, στο ηχογραφημένο αρχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται να μιλούν οι δυο πιλότοι, με τον Αμερικανό να λέει στον Ισραηλινό «να προσέχεις και χτύπα σκληρά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», ο IDF και οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεργάζονται πλήρως για την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να επιχειρούν με πλήρη ελευθερία πτήσης στον ιρανικό εναέριο χώρο» αναφέρει ο IDF.