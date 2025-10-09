Μπομπ Ρος: Σε δημοπρασία οι πίνακές του για τη χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης των ΗΠΑ

Ο διάσημος ζωγράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Μπομπ Ρος, «ξαναζωντανεύει» για έναν εξαιρετικά κρίσιμο σκοπό: να βοηθήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση των ΗΠΑ. Περίπου 30 έργα του, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εμβληματικής εκπομπής του «The Joy of Painting», πρόκειται να δημοπρατηθούν τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες.

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων των ΗΠΑ, όπως το PBS και το NPR, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω περικοπών στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Bonhams στις 11 Νοεμβρίου, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Η Μπομπ Ρος Inc ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν σε τοπικούς δημόσιους σταθμούς σε εθνικό επίπεδο.

Η εταιρεία τόνισε ότι «η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του Μπομπ Ρος συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια» – συνδέοντας έτσι άμεσα την τέχνη του καλλιτέχνη με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τους δημόσιους οργανισμούς έχει τεθεί υπό δραστική μείωση ή ακόμα και κατάργηση.

Εκατοντάδες σταθμοί των PBS και NPR βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη αναζήτησης νέων εσόδων, διαφορετικά κινδυνεύουν με περικοπές ή αναστολή λειτουργίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η αγορά έργων του Μπομπ Ρος βρίσκεται σε ανοδική πορεία, καθώς τον περασμένο Αύγουστο δύο έργα του έσπασαν ρεκόρ, πωλούμενα σε τιμές διπλάσιες ή τριπλάσιες από τις αναμενόμενες.