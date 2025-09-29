Μπλερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα: «Τολμηρό και άμεσης ανακούφισης»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τόνι Μπλερ χαιρέτισε την αμερικανική πρωτοβουλία για τη Γάζα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ και Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «τολμηρό» και ικανό να φέρει άμεση ανακούφιση στον λαό της περιοχής.

Στη γραπτή του δήλωση, ο Μπλερ ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο, το οποίο, αν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, να προσφέρει ένα φωτεινότερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Μας δίνεται η καλύτερη ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και οδύνης και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του».

Ο Μπλερ επισήμανε επίσης τη σημασία της προθυμίας του Τραμπ να ηγηθεί του Συμβουλίου Ειρήνης: «Η προεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης για την επίβλεψη της νέας Γάζας αποτελεί ισχυρό μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της περιοχής, στη δυνατότητα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να βρουν δρόμο προς την ειρήνη και στη δυναμική για ευρύτερη περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις του εξτρεμισμού και να προαχθεί η ειρήνη και η ευημερία».