Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο – Πόσο και πότε θα φανεί στην Ελλάδα

Την ευκαιρία να απολαύσουν την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου θα έχουν οι πολίτες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, η ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η σελήνη περνάει ανάμεσα στον ήλιο και τη Γη, ρίχνοντας μια σκιά στον πλανήτη μας που εμποδίζει πλήρως το φως του ήλιου από ορισμένες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με τη NASA.

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Οι παρατηρητές του ουρανού σε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας θα δουν το φως της ερήμου, όταν ο ουρανός σκοτεινιάσει στιγμιαία καθώς ο ήλιος εξαφανίζεται εντελώς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Time and Date, η έκλειψη θα φανεί μερικώς στην Ελλάδα, κατά τις 8:30 με 8:40 το απόγευμα.

Το συμβάν του Αυγούστου είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 — και είναι η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα δει η χώρα από τώρα έως το 2028, σύμφωνα με την ESA.

«Μια ολική έκλειψη ηλίου είναι μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ψηλά μαζί και να νιώσουν ταυτόχρονα θαυμασμό και περιέργεια», δήλωσε η Carole Mundell, διευθύντρια επιστημών της ESA. «Είναι μια κοινή στιγμή που μας συνδέει με το Σύμπαν και μας υπενθυμίζει ότι η επιθυμία για εξερεύνηση και κατανόηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της ανθρωπότητας».

Η στενή διαδρομή του ολικού φαινομένου θα εκτείνεται σε 8.300 χιλιόμετρα, ξεκινώντας πάνω από την ακτογραμμή της Αρκτικής περίπου στις 1 μ.μ. ET και στη συνέχεια περνώντας κοντά από τον Βόρειο Πόλο πριν κινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με το EarthSky .

Οι παρατηρητές των εκλείψεων στη Γροιλανδία θα πρέπει να δουν λίγο πάνω από δύο λεπτά πλήρους διάρκειας, ενώ όσοι βρίσκονται στη βόρεια Ισπανία μπορεί να δουν μόνο περίπου 20 δευτερόλεπτα — εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Οι κακές καιρικές συνθήκες αποτελούν πάντα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την παρατήρηση της έκλειψης.

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Πότε είναι η επόμενη ηλιακή έκλειψη;

Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου θα περάσει πάνω από τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη στις 2 Αυγούστου 2027, σύμφωνα με τη NASA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν ξανά μια ολική ηλιακή έκλειψη μέχρι τις 30 Μαρτίου 2033 , και ακόμη και τότε, το μόνο σημείο θέασης θα είναι στην Αλάσκα. Μόλις στις 22 Αυγούστου 2044 , μια ολική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η ολική έκλειψη θα συμβεί πάνω από τη Βόρεια Ντακότα και τη Μοντάνα.

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Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη με μια πορεία από ακτή σε ακτή που θα εκτείνεται στις Κάτω 48 πολιτείες θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου 2045. Η πορεία της ολικής έκλειψης θα σχηματίσει καμπύλη πάνω από την Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, τη Γιούτα, το Κολοράντο, το Κάνσας, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μισισιπή, την Αλαμπάμα και τη Φλόριντα, με μια μερική έκλειψη ορατή σε άλλες πολιτείες.

Πώς μπορώ να δω με ασφάλεια την έκλειψη;

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Δεν είναι ποτέ ασφαλές να κοιτάμε απευθείας τον ήλιο χωρίς να χρησιμοποιούμε εξειδικευμένη προστασία — εκτός από την περίοδο της ολικής ηλιοφάνειας, όταν το φως του ήλιου είναι εντελώς μπλοκαρισμένο.

Με την πρώτη ένδειξη επανεμφάνισης του ηλιακού φωτός, φορέστε ένα ζευγάρι πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης ή χρησιμοποιήστε μια φορητή συσκευή παρακολούθησης ηλίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρατηρήσετε τον ήλιο με ένα τηλεσκόπιο, κιάλια ή μια φωτογραφική μηχανή που διαθέτει ένα ειδικό ηλιακό φίλτρο στο μπροστινό μέρος, το οποίο παρέχει την ίδια προστασία των ματιών με τα γυαλιά έκλειψης.

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Τα γυαλιά ηλίου δεν θα λειτουργήσουν αντί για γυαλιά έκλειψης ή ηλιακά τηλεσκόπια, τα οποία είναι χιλιάδες φορές πιο σκούρα και πληρούν διεθνή πρότυπα. Αποφύγετε τη χρήση σκισμένων, γρατσουνισμένων ή κατεστραμμένων γυαλιών έκλειψης ή ηλιακών τηλεσκοπίων.

Επίσης, δεν είναι ασφαλές να κοιτάτε τον ήλιο μέσα από οποιαδήποτε οπτική συσκευή — φακό κάμερας, τηλεσκόπιο, κιάλια — ενώ φοράτε ταυτόχρονα γυαλιά έκλειψης ή χρησιμοποιείτε φορητό ηλιακό viewer, σύμφωνα με τη NASA . Οι ηλιακές ακτίνες συγκεντρώνονται καθώς διέρχονται από μια οπτική συσκευή και αυτή η συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει στο να καούν μέσα από το φίλτρο στα γυαλιά ή το viewer σας και να προκαλέσουν σοβαρή οφθαλμική βλάβη.