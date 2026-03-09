Μπαχρέιν: Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση με drone τραυμάτισε 32 άτομα
Τι αναφέρει η CENTCOM
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που υπονοούσαν ότι ένας πύραυλος Patriot που εκτοξεύτηκε με λάθος τρόπο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στο Μπαχρέιν και προκάλεσε δεκάδες θύματα.
Η CENTCOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα ρωσικά και ιρανικά δημοσιεύματα είναι «ψεύδη» και ότι η επίθεση που τραυμάτισε 32 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ήταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αυτοκτονίας που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
🚫 Russian and Iranian media claimed earlier today that a U.S. patriot missile missed while intercepting an Iranian missile or drone and inadvertently hit a neighborhood in Bahrain. LIE.
✅ What really happened: An Iranian drone struck a residential neighborhood, injuring 32… pic.twitter.com/FF9jatQVaL— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2026
