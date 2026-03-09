Μπαχρέιν: Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση με drone τραυμάτισε 32 άτομα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που υπονοούσαν ότι ένας πύραυλος Patriot που εκτοξεύτηκε με λάθος τρόπο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στο Μπαχρέιν και προκάλεσε δεκάδες θύματα.

Η CENTCOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα ρωσικά και ιρανικά δημοσιεύματα είναι «ψεύδη» και ότι η επίθεση που τραυμάτισε 32 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ήταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αυτοκτονίας που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

