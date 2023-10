Στις φλόγες παραμένει η Μέση Ανατολή όπου ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται για 16η μέρα και τα λεπτά μετρούν αντίστροφα για την χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε αργά το βράδυ του Σαββάτου το υπουργικό συμβούλιο με θέμα την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση.

Την ίδια σχεδόν ώρα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ του Ισραήλ Χέρτζι Χαλεβί, σε επίσκεψή του το βράδυ του Σαββάτου σε μονάδα που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα ήταν ακόμα πιο σαφής ως προς τις προθέσεις του Ισραήλ: “Θα μπούμε στη Γάζα”.

«Θα ξεκινήσουμε μια επαγγελματική αποστολή για να χτυπήσουμε στελέχη και δομές της Χαμάς έχοντας στην καρδιά μας τις μνήμες για ό,τι συνέβη πριν από δύο εβδομάδας. Η Γάζα είναι ένα πυκνοκατοικημένο περιβάλλον και ο εχθρός προετοιμάζεται. Αλλά να είστε σίγουροι ότι και εμείς προετοιμαζόμαστε το ίδιο» είπε ο Χαλεβί.

Μέλος του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ο Yifat Shasha-Biton, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση σότι θα πρέπει να υπάρξει μια «ζώνη ασφαλείας» στη Γάζα για να κρατήσει τους Παλαιστίνιους μακριά από τα σύνορα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.



Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV