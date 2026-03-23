Μέση Ανατολή: Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω και πάγωσε τις επιθέσεις σε ενεργειακές δομές – Τι αναφέρουν BBC και Skynews

Το ξαφνικό σήμα αποκλιμάκωσης του Ντόναλντ Τραμπ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τις πλευρές που εμπλέκονται στην πολεμική σύρραξη της Μέση Ανατολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social έκανε λόγο για “παραγωγικές συζητήσεις” με το Ιράν και ανέβαλλε για 5 μέρες τις επιθετικές ενέργειες κατά ενεργειακών υποδομών της Τεχεράνης.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έκανε λόγο για πενταήμερη παύση πυρός στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αφήνει σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα.

Αν και αναφέρθηκε σε «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τόνο που υιοθέτησαν οι αντιμαχόμενες πλευρές το Σαββατοκύριακο. Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς επικεντρώθηκαν αυτές οι συνομιλίες.

Το θέμα θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή ο εμπλουτισμός ουρανίου, ή απλά μια κατάπαυση του πυρός – μια προοπτική που ο Τραμπ υποβάθμισε συγκεκριμένα την Παρασκευή.

Θα μπορούσε επίσης να είναι μια αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, αν και το άνοιγμά του στη ναυτιλιακή κίνηση είναι κάτι που οι Ιρανοί δεν έχουν μέχρι στιγμής υποσχεθεί δημοσίως. Οι περισσότεροι ειδικοί το θεωρούν απίθανο, καθώς ο έλεγχος του Ιράν πάνω στο Ορμούζ αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του στον πόλεμο.

Skynews: “Αναμενόμενη υποχώρηση Τραμπ”

Ο αναλυτής άμυνας, καθηγητής Michael Clarke, σχολίασε στο Skynews, ότι ήταν αναμενόμενο ο Τραμπ να «υποχωρήσει», αλλά όχι τόσο άμεσα.

Όπως λέει για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή: «Έδωσε στον εαυτό του περισσότερο χρόνο και λέει ότι θα αναβάλουμε τις επιθέσεις, παρόλο παραμένουν στο τραπέζι σε πέντε ημέρες. Και ξαφνικά αποκάλυψε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς που ήταν πολύ εποικοδομητικές και για τις οποίες κανείς άλλος δεν γνώριζε».

Ο Clarke πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «ποτέ δεν είχε μιλήσει για αυτό μέχρι τώρα». «Ξαφνικά έχουν αρχίσει βαθύτερες, ουσιαστικές συνομιλίες», ανέφερε.

«Ίσως υπερβάλλει σε αυτό το σημείο, αλλά ακόμη και ο ίδιος έχει δει τον πιθανό κίνδυνο για τις αγορές αν εξαπέλυε επιθέσεις κατά ενεργειακών μονάδων».

Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, καθώς οι στρατιωτικές απειλές του Ιράν έγιναν αξιόπιστες», τόνισε Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας σε έναν δημοσιογράφο του Tasnim.

«Δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις, και δεν υπάρχουν, και με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα επιστρέψει στις προπολεμικές του συνθήκες ούτε θα υπάρξει ειρήνη στις αγορές ενέργειας. Το 5ήμερο τελεσίγραφο του Τραμπ σημαίνει τη συνέχιση του προγράμματος αυτού του καθεστώτος για εγκλήματα κατά του λαού, και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε και να υπερασπιζόμαστε τη χώρα εκτενώς» υπογράμμισε.

«Η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η απειλή ομολόγων εντός των ΗΠΑ και της Δύσης έχει αυξηθεί, και αυτός ήταν ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για αυτήν την οπισθοδρόμηση» ανέφερε.

«Από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, έχουν σταλεί μηνύματα στην Τεχεράνη από ορισμένους μεσολαβητές, η σαφής απάντηση των οποίων ήταν ότι θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να επιτύχουμε την απαραίτητη αποτροπή» επισήμανε.