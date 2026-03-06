Μεντβέντεφ: Οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο αποτελούν απειλή για τις ίδιες τις χώρες που τις φιλοξενούν

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ με ανάρτησή του έστειλε το μήνυμά του στις χώρες του Κόλπου.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων θα έπρεπε να μην δεχθούν στα εδάφη τους τις αμερικανικές βάσεις καθώς γίνονται στόχος και οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να τις βοηθήσουν ποτέ.

«Οι αραβικές χώρες του Κόλπου επέτρεψαν την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους. Αφελώς, περίμεναν προστασία από αυτές. Σαν τον διάολο! Οι ΗΠΑ απλώς τις χρησιμοποιούν, ενώ προστατεύουν μόνο μία χώρα. Σκεφτείτε καλά αν πραγματικά χρειάζεστε τις αμερικανικές βάσεις – δεν αποτελούν προστασία, αποτελούν απειλή» υποστήριξε.