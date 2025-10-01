Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της εγκλωβίστηκε στον 19ο όροφο μετά τον σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν Μαρκλ, Σαμάνθα, αποκάλυψε ότι ο πατέρας τους είναι εγκλωβισμένος μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,9 ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες με τους 69 νεκρούς.

Ο 80χρονος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος δεν διατηρεί σχέσεις με τη Δούκισσα του Σάσεξ, νωρίτερα φέτος μετακόμισε στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου ζει υπό τη φροντίδα του γιου του και ετεροθαλούς αδελφού της Μαρκλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Δευτέρας (30/09) έπληξε την βόρεια περιοχή του νησιού Σεμπού, όπου διαμένει ο Τόμας Μαρκλ, ένας σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ. Σύμφωνα με τη κόρη του Σαμάνθα, ο πατέρας τους εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμά του στον 19ο όροφο μιας πολυκατοικίας, αδυνατώντας να μετακινηθεί μόνος του.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Σαμάνθα έγραψε:

«Ο πατέρας μου είναι εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες μετά από έναν τεράστιο σεισμό. Δεν μπορεί να περπατήσει και είναι παγιδευμένος».