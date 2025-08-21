Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή
Σοβαρό τροχαίο στα Τρίκαλα
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) , το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα.
Σύμφωνα με όσα γράφει το trikalavoice.gr, στον κόμβο Ελευθερίας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το αμαξίδιο και να τραυματιστεί και ο άνθρωπος, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Από την άλλη, ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή, ωστόσο χάρτη στις συντονισμένες προσπάθειες και την έρευνα των αντρών της Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις