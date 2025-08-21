Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή

Σοβαρό τροχαίο στα Τρίκαλα

Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) , το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το trikalavoice.gr, στον κόμβο Ελευθερίας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το αμαξίδιο και να τραυματιστεί και ο άνθρωπος, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Από την άλλη, ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή, ωστόσο χάρτη στις συντονισμένες προσπάθειες και την έρευνα των αντρών της Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ