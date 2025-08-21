Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) , το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το trikalavoice.gr, στον κόμβο Ελευθερίας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το αμαξίδιο και να τραυματιστεί και ο άνθρωπος, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Από την άλλη, ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή, ωστόσο χάρτη στις συντονισμένες προσπάθειες και την έρευνα των αντρών της Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.