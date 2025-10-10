Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η εχθρός του Μαδούρο που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης – Η πολιτική σταδιοδρομία και οι απειλές για την ζωή της

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτη της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα και αντιπάλου του Μαδούρο, δόθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να απονεμηθεί στον ίδιο.

Όπως ανακοινώθηκε η Ματσάντο επελέγη για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία.

“Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων χρόνων”, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες στο Όσλο.

Γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου του 1967, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα είναι πολιτικός και βιομηχανική μηχανικός από τη Βενεζουέλα. Σήμερα αποτελεί ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014. Φέτος συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Time με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα στον κόσμο.

Η πολιτική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2002, όταν ίδρυσε την οργάνωση Súmate, έναν φορέα παρακολούθησης εκλογών, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαζ. Σήμερα, είναι Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela. Το 2018, συγκαταλέχθηκε στις 100 Γυναίκες της Χρονιάς από το BBC.

Η Ματσάδο θεωρείται από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βενεζουελανής αντιπολίτευσης, και η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο της έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάντο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.



When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάντο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια καθώς υπήρξε μια φιγούρα που ένωσε μια μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

«Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

O εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια για το πρόσωπό του και απάντησε ότι «στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».

Ο αγώνας κατά του Μαδούρο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε για το θάρρος της να σηκώσει ανάστημα απέναντι σε ένα ηγέτη που ετοιμάζεται να κυβερνήσει την Βενεζουέλα για τρίτη συνεχόμενη εξαετία υπονομεύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Το 2012 διεκδίκησε το χρίσμα της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές, αλλά ηττήθηκε στις προκριματικές από τον Ενρίκε Καπρίλες. Το 2014, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ το 2019, κατά τη διάρκεια της συνταγματικής κρίσης, δήλωσε πως θα έθετε εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία, εφόσον ο μεταβατικός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κατάφερνε να προκηρύξει εκλογές – κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Το 2023, ήταν υποψήφια του κόμματός της Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωμένης Πλατφόρμας της Αντιπολίτευσης, ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2023, τέθηκε εκτός πολιτικής για 15 χρόνια με απόφαση του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης της Βενεζουέλας. Η απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τον Ιανουάριο του 2024.