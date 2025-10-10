Νόμπελ Ειρήνης: Δόθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Παρά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, το ιστορικό βραβείο παραδόθηκε από την Νορβηγική Επιτροπή στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα το 2025 ήταν ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και κατ’ επέκταση μία από τις προσωπικότητες που ήταν στην λίστα για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα της έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Ήταν μια από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο το 2014.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε μια επιστολή στη Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είχε κρυφτεί «φοβούμενη για τη ζωή μου, την ελευθερία μου και των συμπατριωτών μου από τη δικτατορία του Νικολά Μαδούρο».

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 October 10, 2025

Υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014. Η Ματσάδο ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες.