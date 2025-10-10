Νόμπελ Ειρήνης: Δόθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Ήταν ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο
Παρά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, το ιστορικό βραβείο παραδόθηκε από την Νορβηγική Επιτροπή στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα το 2025 ήταν ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και κατ’ επέκταση μία από τις προσωπικότητες που ήταν στην λίστα για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.
Η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα της έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Ήταν μια από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο το 2014.
Την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε μια επιστολή στη Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είχε κρυφτεί «φοβούμενη για τη ζωή μου, την ελευθερία μου και των συμπατριωτών μου από τη δικτατορία του Νικολά Μαδούρο».
Υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014. Η Ματσάδο ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις