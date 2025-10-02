Μαρία Νιώτη: Για μήνες σχεδίαζε τη δολοφονία της 17χρονης ομογενούς ο stalker – «Ξεψύχησε στα χέρια μου», λέει η γιαγιά της

Οι οικογένειες των δύο 17χρονων κοριτσιών, εκ των οποίων η μία είναι η ομογενής Μαρία Νιώτη, υποστηρίζουν ότι ο θάνατός τους δεν οφείλεται σε απλό τροχαίο δυστύχημα, αλλά σε καλά οργανωμένη επίθεση που σχεδιαζόταν για μήνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι συγγενείς της Μαρίας Νιώτη και της Ιζαμπέλα Σάλας ισχυρίζονται ότι το περιστατικό, που σημειώθηκε στη λεωφόρο Μπερνσάιντ του Νιου Τζέρσεϊ, ήταν στοχευμένο και είχε σκοπό να πλήξει συγκεκριμένα τη Μαρία.

Τα δύο κορίτσια κινούνταν με ηλεκτρικά ποδήλατα σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας είναι 25 μίλια την ώρα, όταν παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV. Ο οδηγός, επίσης 17 ετών, δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση και συνελήφθη αργότερα από τις αρχές.

Οι οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν: «Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε τη φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή αλλά και της Ιζαμπέλα».

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το CBS, υπήρχε ήδη περιοριστική εντολή εις βάρος του 17χρονου, μετά από καταγγελίες ότι παρακολουθούσε μία από τις δύο κοπέλες. Μάλιστα, μια φίλη των θυμάτων δήλωσε με συγκίνηση: «Είχαν γίνει καταγγελίες, αλλά δεν έγινε τίποτα. Είναι απλώς μια τραγωδία».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»

H γιαγιά της 17χρονης ραγίζει καρδιές μιλώντας στο MEGA καθώς όπως αποακλύπτει το ατύχημα συνέβη έξω από το σπίτι της.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, “Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας»

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. ‘’Όχι μαμά μου μη λες τέτοια πράγματα’’.

Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε».