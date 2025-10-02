Μάντσεστερ: Το προφίλ του 35χρονου δράστη της επίθεσης στη συναγωγή

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι» ανέφερε η αστυνομία.

Ο Αλ Σάμι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο κοντά στη συναγωγή, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρες του εβραϊκού ημερολογίου.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.