Μακρόν: Ζητά σεβασμό του διεθνούς δικαίου για τον στολίσκο προς τη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές αρχές να “σεβαστούν” το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τον στολίσκο για τη Γάζα και να ενεργήσουν έτσι ώστε οι Γάλλοι πολίτες που επέβαιναν στα πλοία να “προστατευτούν“.

“Ζητούμε όλοι οι συμπατριώτες μας που έκαναν αυτή την επιλογή, η οποία είναι μια επιλογή δέσμευσης απέναντι σε μια κατάσταση που και εμείς οι ίδιοι έχουν καταγγείλει με τον πιο επίσημο τρόπο και απέναντι στην οποία ενεργούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να ενεργούμε, να προστατευτούν”, δήλωσε κατά την ενημέρωση του Τύπου μετά το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες και οι συμπατριώτες μας να προστατευτούν, όπως πρέπει να γίνεται”, συνέχισε, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί “εξαιρετικά στενά αυτή την κατάσταση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τους οποίους αφορά, κυρίως την Ιταλία και την Ισπανία”.

“Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιχειρήσεις που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο”, τόνισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιβάτες του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη και ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο στολίσκος Global Sumud, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αποτελείτο από περίπου 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και ακτιβιστές όπως η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μαστίζεται από λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες το βράδυ, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα πλοία μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε στα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα, τον έλεγχο των οποίων διεκδικεί το Ισραήλ.