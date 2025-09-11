Μακρόν: Στέλνει μαχητικά Rafale στην Πολωνία για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ – «Δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό της Ρωσίας»

Την αποστολή τριών μαχητικών Rafale στην Πολωνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμυνας της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Σε σύντομη αλλά σαφώς διατυπωμένη δήλωσή του, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της ευρωπαϊκής ηπείρου συνολικά.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

Η γαλλική αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των συλλογικών αμυντικών υποχρεώσεων της Συμμαχίας και αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας και της αποτροπής στην περιοχή, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Μόσχα.

Αναλυτικά η δήλωση Μακρόν:

«Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, αποφάσισα να αναπτύξω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλλω στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ μαζί με τους Συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες ενώπιον του Πολωνού πρωθυπουργού.

Έχω επίσης συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της Ανατολικής Πλευράς. Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

