Λούλα: Κατά της χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και έτοιμος για διαμεσολάβηση

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τάχθηκε σήμερα κατά μιας ενδεχόμενης χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και επανέλαβε ότι είναι διατεθειμένος να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης στην Καραϊβική, στο πλαίσιο, όπως λέει, της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με το Καράκας, ο στόχος του είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

«Δεν θέλω να φτάσουμε σε μια χερσαία εισβολή» στη Βενεζουέλα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, επανέλαβε ο Λούλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή πρακτορεία στο Μπελέμ, όπου θα διεξαχθεί αυτόν τον μήνα η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα COP30.

Εξάλλου, ο Λούλα είπε ότι θα τηλεφωνήσει ξανά στον Αμερικανό ομόλογό του εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ των χωρών, μέχρι το τέλος της COP30. Λούλα και Τραμπ συναντήθηκαν στη Μαλαισία τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να πέσει η ένταση αφού τον Αύγουστο οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στα εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα στο 50%, από 10%.

«Έφυγα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ βέβαιος ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία», είπε ο Λούλα. «Του είπα ότι ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις μας», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος Ζεράλντο Αλκμίν και ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ είναι έτοιμοι για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων και θα μπορούσαν να πάνε στις ΗΠΑ, εάν χρειαστεί. «Όταν τελειώσει η COP30, εάν η συνάντηση μεταξύ των δικών μου και των δικών του διαπραγματευτών δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη, θα τηλεφωνήσω ξανά στον Τραμπ», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην COP30, ο Λούλα είπε ότι έπειτα από πολλά χρόνια συζητήσεων και ελάχιστες αποφάσεις, οι χώρες θα πρέπει πλέον να περάσουν στην πράξη. «Θέλουμε να δούμε εάν είναι εφικτό να εγκαινιάσουμε μια νέα φάση (…) Φτάνουν τα λόγια, είναι καιρός να εφαρμόσουμε όσα συμφωνήσαμε», είπε. Σημείωσε επίσης ότι η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται από τις δωρεές αλλά να επικεντρωθεί στις επενδύσεις, όπως είναι το TEFF (Υπηρεσία Αιώνιου Τροπικού Δάσους), ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός για τη διαφύλαξη των απειλούμενων δασών που συλλέγει πόρους από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. «Θέλουμε να φύγουμε από την εποχή των δωρεών. Οι δωρεές είναι πολύ σημαντικές, αλλά ποτέ δεν επαρκούν. Εάν δεν μας δώσουν 100 δισεκ. δολάρια, δεν θα μας δώσουν ούτε 1 τρισεκατομμύριο», σχολίασε.

Ανεξάρτητη έρευνα για την αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο

Ο Λούλα είπε ότι η κυβέρνησή του θα πιέσει ώστε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για την αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου σκοτώθηκαν 121 άνθρωποι, την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και τέσσερις αστυνομικοί.

«Είναι σημαντικό να δούμε υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό. Η δικαστική εντολή αφορούσε την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, όχι μια μαζική δολοφονία – και όμως, έγινε μαζική δολοφονία», είπε.

Η επιχείρηση της 28ης Οκτωβρίου ήταν η αιματηρότερη στην ιστορία της Βραζιλίας. Ο στόχος ήταν η συμμορία Κομάντο Βερμέλιο, που ελέγχει τη διακίνηση ναρκωτικών σε πολλές φαβέλες, τις φτωχικές, πυκνοκατοικημένες γειτονιές στους λόφους γύρω από την πόλη.

Πολιτειακοί αξιωματούχοι του Ρίο ντε Τζανέιρο χαρακτήρισαν επιτυχημένη την επιχείρηση. Ο κυβερνήτης Κλαούντιο Κάστρο υποστήριξε ότι «τα μοναδικά πραγματικά θύματα» ήταν οι τέσσερις αστυνομικοί και ότι όλοι οι υπόλοιποι νεκροί ήταν εγκληματίες.

«Το γεγονός είναι ότι, σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών, κάποιοι μπορεί να θεωρούν επιτυχή την επιχείρηση. Αλλά από την οπτική γωνία του κράτους, πιστεύω ότι ήταν καταστροφική», είπε ο Λούλα.