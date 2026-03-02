Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός εξολόθρευσε και τον διοικητή της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκρός από ισραηλινά πυρά έπεσε και ο διοικητής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ στον τομέα του Λιβάνου στη Βηρυτό όπως ανακοίνωσε ο στρατός (ΙDF)

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας ο IDF επιτέθηκε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αμπού Χαμζά Ράμι, διοικητή της τρομοκρατικής οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στον τομέα του Λιβάνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Ράμι κατείχε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια και ήταν υπεύθυνος για την προώθηση και την εκτέλεση εκατοντάδων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων του IDF και Ισραηλινών αμάχων.

Πρόσφατα, ο Ράμι συνέχισε να προωθεί πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις εκ μέρους της οργάνωσης από το Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης τρομοκρατών της Νουκμπά, της στρατολόγησης τρομοκρατών και της προμήθειας όπλων για την οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Northern Arrows», ο Rami διαχειριζόταν επίσης τις μετακινήσεις των τρομοκρατών της οργάνωσης κατά μήκος των συνόρων Συρίας-Λιβάνου και τις δραστηριότητές τους εναντίον των στρατευμάτων του IDF στο νότιο Λίβανο.

Η εξόντωσή του αποτελεί σοβαρή υποβάθμιση της ικανότητας της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ να πραγματοποιεί τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του.

Το IDF θα συνεχίσει να λειτουργεί για να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή εναντίον του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.