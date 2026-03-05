Λίβανος: Πανικός στη νότια Βηρυτό μετά από ισραηλινή εντολή εκκένωσης – Κάτοικοι φεύγουν με αυτοκίνητα και πεζοί (Βίντεο)

Τρόμος επικρατεί στην Βηρυτό και τον Λίβανο μετά το νέο μπαράζ επιθέσεων του στρατού του Ισραήλ και τις προειδοποιήσεις νωρίτερα για εκκένωση.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι των νότιων προαστίων της Βηρυτού εγκαταλείπουν μαζικά την περιοχή μετά από προειδοποίηση εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, η οποία αφορά μια περιοχή όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

#عاجل ‼️انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت – انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا



🔸سكان أحياء برج البراجنة والحدث – يرجى التوجه شرقاً باتجاه جبل لبنان على محور بيروت-دمشق.



🔸سكان أحياء حارة حريك والشياح – يجب الانتقال شمالًا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقًا… pic.twitter.com/4vqgONrxil— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026

#Breaking Hundreds of thousands are fleeing Beirut’s southern suburbs after the Israeli military issued unprecedented evacuation orders for entire neighborhoods in Dahiyeh. pic.twitter.com/kbqi3J85Hw— Mohamad Chreyteh | محمد شريتح (@mchreyteh) March 5, 2026

Στα πλάνα μάλιστα φαίνεται ο πανικός που επικρατεί στην περιοχή καθώς κάτοικοι πυροβολούν αέρα για να πουν στον κόσμο να φύγει από το σημείο.

Yesterday, Israel issued evacuation for all residents of south Lebanon, ordering them to move north of the Litani River.



Today, Israel issued an evacuation order for all residents of Beirut’s southern suburb, ordering them to move to North and Mount Lebanon.



The number of… pic.twitter.com/SSumFN2gg4— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 5, 2026

Το Υπουργείο Υγείας του Λίβανου ανέφερε ότι 102 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιδρομές ενώ 638 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τότε που η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ τη Δευτέρα. Ο προηγούμενος απολογισμός των νεκρών, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ήταν 77.

Λίβανος: Νεκρός διοικητής της Χαμάς στην Τρίπολη

Ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε πλήγμα του ισραηλινού ναυτικού στο παλαιστινιακό στρατόπεδο Beddawi Camp στη βόρεια παράκτια πόλη Τρίπολη νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν οι IDF. Σύμφωνα με τον στρατό, από το πλήγμα σκοτώθηκε ο Wasim Atallah Ali, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την «εκπαίδευση και τις ασκήσεις» της στρατιωτικής πτέρυγας της Hamas στον Λίβανο.

«Ο τρομοκράτης εργαζόταν για την προώθηση τρομοκρατικών επιθέσεων με στόχο να πλήξει πολίτες του κράτους του Ισραήλ και στρατεύματα των IDF, ενώ η δραστηριότητά του αποτελούσε απειλή για το Ισραήλ και τους πολίτες του», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Λίβανος: Επιστρέφουν στην παραμεθόρια περιοχή για να πολεμήσουν επίλεκτοι μαχητές της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ έχει αναπτύξει επίλεκτους μαχητές για να αντιμετωπίσουν τις ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, στέλνοντάς τους ξανά στην παραμεθόρια περιοχή από την οποία είχαν αποχωρήσει μετά τον πόλεμο του 2024, σύμφωνα με τρεις λιβανικές πηγές που γνωρίζουν τις μετακινήσεις και που επικοινώνησαν με το Reuters. Η φιλοϊρανική οργάνωση εμπλέκεται πλέον βαθύτερα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μέλη της επίλεκτης δύναμης Radwan Force έλαβαν εντολή να συμμετάσχουν στις μάχες και να εμποδίσουν την προέλαση ισραηλινών αρμάτων μάχης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters, επισημαίνοντας την πόλη Khiyam — μία από τις περιοχές όπου ισραηλινά στρατεύματα φέρεται να προωθήθηκαν την Τετάρτη. Οι επίλεκτοι μαχητές της Χεζμπολάχ αναπτύχθηκαν στον νότο αφού η οργάνωση εξαπέλυσε τη Δευτέρα επιθέσεις με ρουκέτες και drones, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι δυνάμεις αυτές είχαν αποχωρήσει προηγουμένως από εκείνο το τμήμα του Λιβάνου — συγκεκριμένα από την περιοχή μεταξύ του Litani River και των συνόρων με το Ισραήλ — μετά από εκεχειρία που είχε μεσολαβήσει με πρωτοβουλία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, μετακινούμενες βόρεια του ποταμού. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν στο Reuters πόσοι επίλεκτοι μαχητές έχουν αναπτυχθεί.

Λίβανος: “Ουδέτερη ζώνη” στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μπήκε σε χωριά, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας, που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό στον προηγούμενο πόλεμο του 2024, και ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει εκεί μια «ουδέτερη ζώνη».

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ζώνης και ποιες οι συνέπειες από τη δημιουργία της;

Την ώρα που ξεκινούσε μια μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους «νέες θέσεις» στα νότια αυτής της χώρας, κάτι που θεωρείται παράνομο από το διεθνές δίκαιο. Με την εισβολή αυτήν το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη (…) μεταξύ του πληθυσμού μας και κάθε απειλής» εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

View of Beirut skyline as smoke rises https://t.co/3jsyoGtpi9— Reuters (@Reuters) March 5, 2026

Παράλληλα, θα εμποδίσει «τις επιθέσεις στις μεθοριακές ισραηλινές κοινότητες», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης στον προηγούμενο πόλεμο, που έληξε τον Νοέμβριο του 2024. Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν και πάλι οι συγκρούσεις ανέλαβε την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ – ορισμένες φορές σε μεγάλο βάθος εντός της γειτονικής χώρας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι «το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο μιας ζώνης πλάτους 10-15 χιλιομέτρων» είπε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Βηρυτό. Επισήμως, οι αρχές δεν έχουν ακόμη αντιδράσει.

Στον προηγούμενο πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός προετοίμασε το έδαφος, καταστρέφοντας μαζικά, με αεροπορικά πλήγματα, κοινότητες και χωριά κοντά στα σύνορα. Με τις χερσαίες επιχειρήσεις του, ισοπέδωσε σπίτια και εκχέρσωσε δάση και καλλιέργειες.

Οι περισσότεροι κάτοικοι αυτών των χωριών δεν έχουν μπορέσει μέχρι σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η ανοικοδόμηση δεν έχει ξεκινήσει και η διεθνής κοινότητα ζητάει, προκειμένου να αποδεσμεύσει πόρους, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η δημιουργία επομένως αυτής της «ουδέτερης ζώνης» είναι ένας στόχος «μάλλον εφικτός», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Γουντ, αναλυτής στο International Crisis Group, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει ήδη δημιουργήσει «ντε φάκτο ουδέτερες ζώνες κατά μήκος των συνόρων», μετά την κατάπαυση του πυρός το 2024.

Από τις αρχές της εβδομάδας, η εισβολή των Ισραηλινών στρατιωτών και τα αλλεπάλληλα καλέσματα για εκκενώσεις πλήττουν τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στα νότια του Λιτάνι, μια περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του εδάφους του Λιβάνου.

Περίπου 90.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

Ο αναλυτής του Atlantic Council Νίκολας Μπλάνφορντ εκτίμησε ότι οι Ισραηλινοί θέλουν να «επεκτείνουν» την ουδέτερη ζώνη που υπάρχει ήδη, πιθανότατα όμως ότι στο μέγεθος που είχε η παλιά «ζώνη κατοχής».

Μετά την εισβολή του στον Λίβανο το 1982 το Ισραήλ διατήρησε μια ζώνη πλάτους 10-20 χιλιομέτρων, μέχρι την πλήρη αποχώρησή του από τη χώρα αυτή, το 2000, υπό τα ισχυρά πλήγματα που δεχόταν από τη Χεζμπολάχ.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος είπε στο AFP ότι φοβάται πως το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια παρόμοια, πλατιά ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται, μια χερσαία σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.

Εκτός από τους μαχητές της Χεζμπολάχ, όσο προχωρούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες «ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν αντίσταση, υπό τύπον αντάρτικου, από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αυξάνεται», προειδοποίησε ο Ντέβιντ Γουντ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ στο χθεσινό διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι η οργάνωση «θα αντιμετωπίσει την ισραηλινοαμερικανική επίθεση».

Η προηγούμενη πολιτική «αυτοσυγκράτησης» της Χεζμπολάχ, που απέφευγε να απαντήσει «επί περισσότερο από έναν χρόνο στις σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ ανήκει στο παρελθόν», παρατήρησε ο Γουντ.

«Η Χεζμπολάχ έχει πλέον μπει σε πόλεμο», συνηγόρησε και ο Νίκολας Μπλάνφορντ. «Η νέα ουδέτερη ζώνη αποτελεί στο εξής τμήμα του πεδίου της μάχης».