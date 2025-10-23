Λίβανος: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον ανατολικό Λίβανο, δήλωσαν οι αρχές του Λιβάνου, με το Ισραήλ να λέει ότι στοχοποίησε στοιχεία της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μεταξύ των οποίων μία εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας.

Οι επιδρομές έπληξαν την οροσειρά του Αντιλιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, μια περιοχή όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε στήλες λευκού καπνού να υψώνονται πάνω από τις ξερές ορεινές ζώνες αυτής της περιοχής.

«Τα πλήγματα του ισραηλινού εχθρού προκάλεσαν δύο θανάτους, έναν στην Τζάντα και έναν άλλο στη Χμέσταρ», δύο κοινότητες στην ανατολική πεδιάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σε μια ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι στοχοθέτησε «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολάχ όπου βρίσκονταν μέλη του κινήματος.

Πρόσθεσε πως έπληξε επίσης «στρατιωτικές υποδομές μεταξύ των οποίων εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας» της λιβανικής οργάνωσης.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί την οργάνωση.

Το Ισραήλ συνεχίζει εξάλλου να καταλαμβάνει πέντε σημεία στο λιβανικό έδαφος, ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει την αποχώρησή του.

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και να «σταματήσει τις συνεχείς επιθέσεις του».

Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του, είπε πως «ο Λίβανος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη διαδικασία» αφοπλισμού της Χεζμπολάχ «πριν από τα τέλη του έτους νότια του ποταμού Λιτάνι», μια αναφορά στην πρώτη φάση του αφοπλισμού που αφορά τον νότιο Λίβανο, ο οποίος συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ προειδοποίησε, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι ο λιβανικός στρατός πρέπει να έχει το μονοπώλιο των όπλων.

«Αν η Βηρυτός εξακολουθήσει να διστάζει, το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει μονομερώς και οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές», υπογράμμισε.