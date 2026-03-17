Λίβανος: 912 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 111 παιδιά
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο σκότωσαν 912 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 111 παιδιά, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Το υπουργείο ανέφερε εξάλλου ότι 67 γυναίκες και 38 υγειονομικοί περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχαν ανακοινώσει χθες οι αρχές ανερχόταν σε 886 θανάτους.
Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν σήμερα τρεις Λιβανέζους στρατιώτες και τραυμάτισαν δύο άλλους στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός.
Σύμφωνα με τον στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν “από εχθρικό ισραηλινό πλήγμα ενώ κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτα” σε έναν δρόμο στη Ναμπατίγια στον νότο.
Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, ο στρατός είχε πει πως “έπειτα από εχθρική ισραηλινή επιδρομή” στην περιοχή της Ναμπατίγια, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του στη συνέχεια.
Οι πέντε στρατιώτες κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα όταν στοχοποιήθηκαν.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις