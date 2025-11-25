Λευκός Οίκος: Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Θέση για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πήρε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη 25/11.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η Καρολίν Λίβιτ τόνισε ότι οι πλευρές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις είναι κοντά σε συμφωνία καθώς έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία.

Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε σε ανάρτησή της.

Ουκρανία: Συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ – “Λεπτομέρειες απομένουν” λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ με λεπτομέρειες να απομένουν για ολική σύγκλιση καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αποκαλύπτει το CBS News σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ότι υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσαν ότι η Ουκρανία συμφώνησε επί της αρχής με την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

«Οι Ουκρανοί συμφώνησαν στην ειρηνευτική συμφωνία [που προτείναμε]», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά συμφώνησαν».

Η είδηση ​​έγινε γνωστή καθώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρισκόταν στο Άμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, δήλωσαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές που δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Μια πέμπτη πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Ντρίσκολ στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το σχέδιο 28 σημείων που έγιναν 19

Σε ένα πλήρως αλλαγμένο σχέδιο 19 σημείων για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέληξαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μετά την αρχική πρόταση που περιείχε 28. Εκτός βέβαια των σημείων έχουν μείνει το τι μέλλει γενέσθαι με τα εδάφη αλλά και το ΝΑΤΟ, με τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα να καλούνται να τις πάρουν οι Τραμπ και Ζελένσκι.

Η αρχική πρόταση των 28 σημείων, που παρουσίασαν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, καλούσε την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη, να αποδεχτεί περιορισμούς στον στρατό της και να εγκαταλείψει τις ελπίδες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ – όλα τα ρωσικά αιτήματα που το Κίεβο έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν οργανώσει επίσης μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η νέα πρόταση θα σταματούσε τις μάχες στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, αφήνοντας ανοιχτές τις συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα για αργότερα. Θα περιελάμβανε επίσης μια εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, τύπου ΝΑΤΟ. Άλλες βασικές γραμμές περιλάμβαναν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άνδρες σε καιρό ειρήνης, και την επιστροφή της Μόσχας στην G8.

Ουκρανικό: Αρνητική η Ρωσία στο ευρωπαϊκό σχέδιο

«Εντελώς μη εποικοδομητικό» χαρακτήρισε την αντιπρόταση της Ευρώπης στην ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ που υποβλήθηκε την Δευτέρα 24/11 ο βοηθός του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική Γιούρι Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για μία πρόταση, η οποία αλλάζει αρκετές πτυχές της αμερικανικής συμφωνίας, όπως τους περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και την έκταση των εδαφικών παραχωρήσεων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσε πως η Ρωσία δεν έχει ακόμη λάβει την τροποποιημένη έκδοση του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, το οποίο, τα σημεία του οποίου τα σημεία μειώθηκαν από 28 σε 19.

«Όχι» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είχε λάβει το ενημερωμένο σχέδιο έστω και ανεπίσημα. «Δεν έχουμε ιδέα τι περιλαμβάνει» υποστήριξε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κρεμλίνο κατανοεί ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο βρίσκονται σε συνομιλίες και ότι το αρχικό κείμενο «τροποποιείται». Το κείμενο που αποκτήσαμε ανεπίσημα νωρίτερα έχει υποστεί αλλαγές μέχρι τώρα» συμπλήρωσε.

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε επαφές με τους Αμερικανούς και θα λάβουμε επίσημα τις πληροφορίες», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως «παραμένουμε πλήρως ανοιχτοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας ακριβώς μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».