Λευκός Οίκος: Viral βίντεο με μυστηριώδη αντικείμενα από παράθυρο της προεδρικής κατοικίας

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στον Λευκό Οίκο έχει γίνει viral στα social media, με βίντεο που καταγράφει μυστηριώδη αντικείμενα να εκτοξεύονται από παράθυρο του τελευταίου ορόφου της προεδρικής κατοικίας.

Στο υλικό φαίνεται ένα άγνωστο πρόσωπο να πετά αντικείμενα στο έδαφος, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευση και τον σκοπό αυτής της ενέργειας. Όπως διευκρίνισε όμως αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επρόκειτο για εργολάβο που εκτελούσε εργασίες συντήρησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Η New York Post σχολίασε ότι δεν ήταν εξαρχής σαφές τι ήταν αυτά τα αντικείμενα, ούτε γιατί τα πέταγαν, υποθέτοντας μάλιστα ότι το περιστατικό συνέβη στο υπνοδωμάτιο Λίνκολν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως το «απαίσια» ανακαινισμένο μπάνιο του συγκεκριμένου δωματίου ήταν από τους χώρους που σχεδίαζε να αναμορφώσει μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον.

«Θα ανακαινίσουμε το μπάνιο Λίνκολν, που ήταν σε στυλ αρ ντεκό», είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας: «Θα το κάνουμε πραγματικά απίστευτο».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε τα σχέδιά του για την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, κόστους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η «White House State Ballroom», που θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας του το 2029 και θα μπορεί να φιλοξενεί έως 650 άτομα.