Legend of the Seas: Έπεσε στο νερό το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των θαλάσσιων ταξιδιών γράφτηκε στη Φινλανδία, καθώς το «Legend of the Seas», το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, έπεσε για πρώτη φορά στο νερό. Με βάρος που φτάνει τους 250.000 τόνους και μήκος περίπου 370 μέτρα (μεγαλύτερο ακόμα και από τον Τιτανικό), το νέο υπερ-πλοίο της Royal Caribbean είναι ένα πραγματικό επίτευγμα της ναυπηγικής.

Η καθέλκυση του πλοίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου στο Meyer Turku, ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Χρειάστηκαν 12 ώρες για να γεμίσει η δεξαμενή με νερό, προτού τέσσερα ρυμουλκά οδηγήσουν το γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο στην αποβάθρα για τις τελικές εργασίες, πριν την επίσημη έναρξη των ταξιδιών του το επόμενο καλοκαίρι.

Το «Legend of the Seas» δεν εντυπωσιάζει μόνο με τις διαστάσεις του, αλλά και με τις παροχές του, που υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία στους επιβάτες. Το πλοίο διαθέτει:

Ένα υδάτινο πάρκο που σπάει όλα τα ρεκόρ.

που σπάει όλα τα ρεκόρ. 21 μπαρ για κάθε γούστο.

για κάθε γούστο. 23 εστιατόρια , με ποικιλία γεύσεων.

, με ποικιλία γεύσεων. Το «Crown’s Edge», μια συναρπαστική διαδρομή που συνδυάζει skywalk και εμπόδια.

Με τη μέγιστη χωρητικότητα να φτάνει τους 7.600 επιβάτες, το κρουαζιερόπλοιο, που καλύπτει έκταση ίση με επτά γειτονιές, προσφέρει στους επιβάτες του μια εμπειρία που θυμίζει πλωτή πόλη.

Tο πλοίο θα κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της δέσμευσης της Royal Caribbean να κατασκευάσει ένα κρουαζιερόπλοιο με μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2035.