Λαβρόφ: “Δείχνει” την Ουκρανία για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας στη Μόσχα ενός κορυφαίου ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, η οποία σχεδιάσθηκε, όπως υποστήριξε ο Λαβρόφ, ως σαμποτάζ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο αντιστράτηγος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί αφού έγινε στόχος πυρών στη Μόσχα, στην τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων.

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την απόπειρα. Ο Λαβρόφ δεν ανέφερε στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία του ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Ρόιτερς ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά το 2015 εναντίον των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους οι οποίοι είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Υπενθυμίζεται ότι κι άλλοι υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα σταθερά να κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.