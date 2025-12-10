Κύπρος: Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό ενός γιοτ από το Ισραήλ – 4 αγνοούμενοι

Οι αρχές της Κύπρου ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας μετά την εξαφάνιση ενός γιοτ που αναχώρησε από το Ισραήλ πριν από μια εβδομάδα με προορισμό την Κρήτη, με το οποίο έχει χαθεί η επικοινωνία και μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί.

Το ιδιωτικό σκάφος απέπλευσε από το ισραηλινό λιμάνι Ασντόντ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη, και η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 89 μιλίων από την Πάφο, νοτιοδυτικά της Κύπρου, τόνισε το κυπριακό Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (ΚΝΕΔ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει διαταχθεί ήδη έρευνα για το πώς επιτράπηκε ο απόπλους καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε. Σημειώνεται πως το σκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

«Τα σκάφη που επιχειρούν στην περιοχή έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην έρευνα», υπογράμμισε το ΚΝΕΔ, προσθέτοντας ότι αργότερα σήμερα θα αναπτυχθεί και αεροπορική υποστήριξη.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πιστεύεται ότι τέσσερα άτομα επέβαιναν στο πλοίο.

Τρεις από τους τέσσερις αγνοουμένους είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο τέταρτος, ο καπετάνιος είναι από τη Χάιφα.

Η εξαφάνιση του γιοτ συνέπεσε με την άφιξη της καταιγίδας Byron στην περιοχή. Η καταιγίδα περιπλέκει τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με το ΚΝΕΔ.

Η Κύπρος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και συντονίζει τακτικά επιχειρήσεις που αφορούν χώρες της περιοχής.