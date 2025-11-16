Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν το FIR Λευκωσίας (Βίντεο)

Σε νέες προκλήσεις προχώρησε η τουρκική πλευρά καθώς το Σάββατο 15/11 τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω στις 11:30 το πρωί, στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Σύμφωνα, με το sigmalive τα αεροσκάφη φέρεται να συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΡΙΚ, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για συντονισμό ενεργειών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προβεί σε επίσημα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.