Κύπρος: Θρίλερ μετά τον θάνατο Ρώσου αξιωματούχου στη ρωσική πρεσβεία – Έντονες ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή γεωπολιτικών συμφερόντων

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές της Κύπρου μετά από μία υπόθεση θανάτου στην ρωσική πρεσβεία της Λευκωσίας και μίας εξαφάνισης Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό.

Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα, την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι (08/01) εντοπίστηκε νεκρό, μέσα στο γραφείο του, υψηλόβαθμο στέλεχος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν αλλά τους απαγορεύθηκε να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα, και παρέλαβαν τη σορό με μόνη αναφορά ότι ο θάνατος του Ρώσου εργαζόμενου στην Πρεσβεία επήλθε λόγω αυτοχειρίας.

Μάλιστα φαίνεται πως ο Ρώσο Πρέσβης άφησε και γράμμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, με την Πρεσβεία να ενημερώνει ότι θα σταλεί απευθείας στη Μόσχα. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ήδη και το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας.

Το πρωί της Δευτέρας (11/1) αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, που ίσως δώσει περισσότερες απαντήσεις στις αρχές.

Κύπρος: Παραμένει άφαντος 56χρονος Ρώσος επιχειρηματίας

Την ίδια ώρα, οι κυπριακές αρχές αναζητούν και τον Ρώσο επιχειρηματία Vladislav Baumgertner, που εξαφανίστηκε από τη Λεμεσό μια μέρα πριν τον εντοπισμό της σορού στην Πρεσβεία, στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το philanews, οι έντονες βροχοπτώσεις που καταγράφονται στην επαρχία Λεμεσού οδήγησαν από νωρίς στη διακοπή της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, η οποία αναμένεται να επαναρχίσει αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.

Μέχρι τη διακοπή των ερευνών, στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Έρευνας και Διάσωσης Λεμεσού της Πολιτικής Άμυνας, εθελοντές, καθώς και ελικόπτερο και drone. Το βάρος των ερευνών είχε δοθεί στη δυτική Λεμεσό και συγκεκριμένα στην περιοχή του Πισσουρίου, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

Την εξαφάνιση του 56χρονου δήλωσε υπάλληλός του, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές ότι δεν ανταποκρινόταν στις τηλεφωνικές της κλήσεις. Η ίδια κατέθεσε στην Αστυνομία και στοιχεία για την ενδυμασία που φορούσε την τελευταία φορά που τον είδε.

Τα δύο αυτά περιστατικά σημειώνονται σε περίοδο έντασης στις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας, με τη Λευκωσία να καταγγέλλει «υβριδική επίθεση από ρωσικά κέντρα, καθώς και προσπάθεια αποσταθεροποίησης λόγω διεθνών γεγονότων, όπως η ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο και η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι».