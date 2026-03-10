Κύπρος: Συνελήφθη ένας Λιβανέζος – Ήταν μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες

Έναν ύποπτο παλαιστινιακής καταγωγής συνέλαβαν οι αρχές της Κύπρου στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 6 Μαρτίου εν μέσω πολεμικών εντάσεων στην Μέση Ανατολή.

Μέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης της Χαμάς, ο ύποπτος καταζητείται στη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν την Τρίτη Γερμανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Ο άνδρας λιβανέζικης καταγωγής αναγνωρίστηκε ως Kamel M. σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί απορρήτου, και συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 6 Μαρτίου, κατά την άφιξή του από τον Λίβανο, τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

«Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και την Ευρώπη», επισήμαιναν.

Η αστυνομία έψαξε επίσης το διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο.

Μόλις ο Kamel M. εκδοθεί στη Γερμανία, ένας δικαστής θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του, ανέφερε η ανακοίνωση.